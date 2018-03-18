Онищенко розповів про запис, де Порошенко йому погрожував

Нардеп-втікач Олександр Онищенко заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент України Петро Порошенко нібито погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

Про це Онищенко заявив в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

За словами нардепа, він мав забезпечити голосування за певні закони, однак на уточнююче запитання, чи йдеться про лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко, відповідати відмовився.

"Неважливо. Я думаю, цей запис проллє світло на мою кримінальну справу", - заявив Онищенко.

Він зазначив, що розмова відбулася 8 червня - за тиждень до того, як почали заарештовувати "його людей".

"(на записі - ред.)... Порошенко каже, що в одній руці у нього законопроекти, за які потрібно проголосувати, а в іншій - кримінальна справа на Олександра", - додав нардеп і зауважив, що законопроекти не були проголосовані, тому що шантажували людину, якій були нецікаві кримінальні справи проти Онищенка.

Нардеп додав, що йдеться про "непопулярні" закопроекти.

"Вони їх потім реалізували. По Донбасу, пенсійній реформі, тарифам. Я так розумію, що це були проекти законів, яких вимагав МВФ", - зазначив він.

Як відомо, Олександр Онищенко є фігурантом "газової справи", яку розслідує НАБУ: за даними слідства, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.

Керівниками злочинного угрупування крім самого депутата вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.

19 грудня суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Наприкінці 2016 року Онищенко заявив, що має записи, серед яких, окрім інших, розмови з президентом України Петром Порошенком, та досі вони не оприлюднені. Разом з тим світ побачили розмови Онищенка з нібито Миколою Мартиненком та Олесем Довгим.

У березні 2018 року Онищенко підтвердив, що його адвокатом стала Марта Борщ, яка, на його думку, взялася за справу через інформацію про президента України Петра Порошенка.

Більше про нардепа-втікача та плівки з Порошенком читайте у матеріалі УП "Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?" .