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В АП назвали фейком "плівки Онищенка"

Четвер, 19 квітня 2018, 13:03
В АП назвали фейком плівки Онищенка

В Адміністрації президента назвали "фейком" записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком, щодо екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це повідомили в прес-службі АП, передає "Інтерфакс-Україна".

"Фейки не вимагають коментарів", - заявили у президентської адміністрації

Таку ж позицію оголосив журналістам в кулуарах Верховної Ради і глава фракції "БПП" Артур Герасимов.

"Мені дуже легко відповідати на це питання, тому що саме фракція "Блок Петра Порошенка" ініціювала певні робочі групи і круглі столи, що стосуються фейків. А фейки ми не коментуємо", - сказав він.

На уточнююче питання, чи вважає він не автентичним голос президента, Герасимов відповів, що не коментує фейки.

Як повідомлялося, депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.

Діалог іде російською мовою.

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

Читайте також: Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?

Україська правда
Теми: ПорошенкопрезидентАдміністрація президентаОнищенкоЗлочевський
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