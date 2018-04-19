В АП назвали фейком "плівки Онищенка"

В Адміністрації президента назвали "фейком" записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком, щодо екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це повідомили в прес-службі АП, передає "Інтерфакс-Україна".

"Фейки не вимагають коментарів", - заявили у президентської адміністрації

Таку ж позицію оголосив журналістам в кулуарах Верховної Ради і глава фракції "БПП" Артур Герасимов.

"Мені дуже легко відповідати на це питання, тому що саме фракція "Блок Петра Порошенка" ініціювала певні робочі групи і круглі столи, що стосуються фейків. А фейки ми не коментуємо", - сказав він.

На уточнююче питання, чи вважає він не автентичним голос президента, Герасимов відповів, що не коментує фейки.

Як повідомлялося, депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.

Діалог іде російською мовою.

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

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