"Пленки Онищенко": Депутат обнародовал запись разговора с Порошенко

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Четверг, 19 апреля 2018, 09:28

Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.

Диалог идет на русском языке.

Онищенко обнародовал его в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne вечером 18 апреля

Александр Онищенко объяснил "Украинской правде", что решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги.

"И 9 месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать" – отметил он.

По его словам, дальше будет интереснее: "Это ягодки".

УП ожидает комментария и от Администрации президента относительно записи.

Темы: Онищенко Порошенко Злочевский
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