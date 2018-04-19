"Пленки Онищенко": Депутат обнародовал запись разговора с Порошенко
Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.
Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.
Диалог идет на русском языке.
Онищенко обнародовал его в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne вечером 18 апреля
Александр Онищенко объяснил "Украинской правде", что решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги.
"И 9 месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать" – отметил он.
По его словам, дальше будет интереснее: "Это ягодки".
УП ожидает комментария и от Администрации президента относительно записи.