Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Пленки Онищенко": Депутат обнародовал запись разговора с Порошенко

Четверг, 19 апреля 2018, 09:28
Пленки Онищенко: Депутат обнародовал запись разговора с Порошенко

Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал запись разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и по поводу бизнеса.

Диалог идет на русском языке.

Онищенко обнародовал его в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne вечером 18 апреля.

В ходе разговора собеседники обсуждают некую Юлю. "Она продолжает мутить против меня", – говорит человек с голосом, похожим на голос Порошенко. Онищенко предлагает устроить им встречу.

Депутат также сообщает: "В Дубаи встретил Злочевского, он уже год с Игорем (Кононенко – ред.) решает вопрос. Не знаю, доходит до Вас или нет все об их договоренностях. Злочевский попросил меня с Вами поговорить и сделать кое-какие предложения".

"Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально", – говорит Онищенко.

Депутат отмечает, что Злочевский выкупил у "Кульчика" – польского бизнесмена Яна Кульчика – компанию (очевидно, "Куб-Газ"), которая добывает порядка 20 млн кубометров газа, а также выкупил компанию по гидроразрывам.

"Он (Злочевский) готов заключать все контракты с "Нефтегазом", с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50", – сказал Онищенко.

Депутат отметил, что есть договора о совместной деятельности с "Шеллом" и "Эксонмобил", "под них сделан специальный законопроект, который освобождает эти компании от рентных платежей как инвесторов", то есть рента до 2%.

"Коля готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей и всю экономику будем делить 50/50", – заявил Онищенко.

"Вы в курсе, что Коля уже поставил на Ваши компании более 10 миллионов долларов?", – добавил он и собеседник ответил ему, что в курсе.

"Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас", – заявил Онищенко.

Человек с голосом, похожим на голос Порошенко, ответил: "Так Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время "возбудились" американцы".

Александр Онищенко объяснил "Украинской правде", что решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги.

"И 9 месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать" – отметил он.

По его словам, дальше будет интереснее: "Это ягодки".

В Администрации президента позже назвали запись Онищенко "фейком".

Онищенко не раз анонсировал обнародование пленок с компроматом на Порошенко.

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делам, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

Читайте также: Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОнищенкоПорошенкоЗлочевский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: