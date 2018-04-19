Рада поддержала "церковное обращение" Порошенко

Депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной церкви в Украине.

За это решение проголосовали 268 народных избранников.

Сначала к парламентариям обратился президент Петр Порошенко, который призвал их поддержать его обращение.

Затем выступил глава ВР Андрей Парубий.

"Сегодня мы имеем исторический шанс. Президент Украины обратился к парламенту поддержать его обращение к его святости Варфоломею. В свое время украинский парламент уже обращался к патриарху и это тогда наладило диалог о создании в Украине поместной церкви", - сказал Парубий.

По его словам, это "вопрос религии, но также утверждения государственности и национальной безопасности и вопросы бытия украинского государства и украинской нации", - сказал он.



Когда перед голосованием начались выступления от фракций, к трибуне подошел Юрий Бойко и фракция "Оппозиционного блока", который заявил, что у них другое видение события и подобное обращение свидетельствует о старте президентской кампании ,в которой используется "наиболее чувствительная тема религии".

Также он отметил, что не надо вмешиваться в вопросы религии и заявил, что его фракция будет голосовать против постановления. Депутаты от Оппоблока заблокировали трибуну.

В зале начали скандировать "Ганьба".

Фракцию "Оппозиционный блок" поддержал и представитель группы "Видродження" Андрей Шипко, который заявил, что будет каждое воскресенье ходить в свою церковь "даже если она останется одна".

По его словам, государство не имеет права вмешиваться в дела религии и если уж зашла речь о единой церкви, то надо обращаться не к Варфоломею, а к главам церквей и провести референдум.

Ему тоже начали кричать "Ганьба".

Все остальные фракции выступили в поддержку этого обращения.

Перед голосованием Парубий еще раз призвал к поддержке постановления, отметив, что украинцы будут внимательно следить за тем, как проголосовал каждый из нардепов.

После успешного решения Порошенко поздравил всех с этим событием и заявил, что разговор с Варфоломеем состоится "прямо сейчас".

Как сообщалось, 17 апреля президент Петр Порошенко сообщил лидерам парламентских фракций, что обратится к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля в Верховной Раде предложили поддержать обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Соответствующий проект зарегистрировали спикер Андрей Парубий, его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид, Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Артур Герасимов и Ирина Луценко (БПП), Максим Бурбак и Андрей Тетерук ("Народный фронт"), Олег Ляшко ("Радикальная партия") и Олег Березюк ("Самопомич"), а также Степан Ивахив (группа "Воля народа").

Проект постановления сразу направлен на рассмотрение комитета.

В обращении Петр Порошенко просит патриарха Варфоломея предоставить Томос (указ, послание) об автокефалии Православной церкви в Украине.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви в Украине.

Указывая на агрессию со стороны России, нардепы просили его признать недействительным акт от 1686 года и созвать Всеукраинский объединительный Собор, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие.

Тогда против такого обращения проголосовали 14 депутатов, 11 из которых – от "Оппоблока".