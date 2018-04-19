В АП назвали фейком "пленки Онищенко"

В Администрации президента назвали "фейком" записи разговора беглого депутата Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко, относительно экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом сообщили в пресс-службе АП, передает "Интерфакс-Украина".

"Фейки не требуют комментариев", - заявили в президентской администрации.

Такую же позицию высказал журналистам в кулуарах Верховной Рады и глава фракции "БПП" Артур Герасимов.

"Мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что именно фракция "Блок Петра Порошенко" инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, касающиеся фейков. А фейки мы не комментируем", - сказал он.

На уточняющий вопрос, считает ли он не аутентичным голос президента, Герасимов ответил, что не комментирует фейки.



Как сообщалось, Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и на счет бизнеса.

Диалог идет на русском языке.

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делам, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

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