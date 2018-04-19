Поліція шукає сина Штепи – адвокат

Сина екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яка звинувачується в посяганні на цілісність України і створення терористської групи, шукають за підозрою в злочині.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на адвоката Штепи Дмитра Марченка.

Він розповів, що син Штепи – 34-річний Сергій Огарков – 5 лютого став учасником бійки в під'їзді свого будинку в Слов'янську. А розшукують його тому, що він не з’явився 13 квітня до поліції на вручення підозри в нанесенні двом чоловікам тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості.

"Зараз біля будинку чергують правоохоронці", - каже юрист.

Він повідомив, що, за словами очевидців, Огарков лише рознімав бійку.

Марченко каже, що Штепа не вірить в провину сина і вважає подію формою психологічного тиску на неї.

Водночас на сайті МВС в розділі "Особи, які переховуються від органів влади" сина Штепи немає.

Як повідомлялося, Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою в сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Сама Штепа в січні 2018 року на місцевому телебаченні заявила, що планує повернутися на пост міського голови.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження.

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій.

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.