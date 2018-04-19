Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція шукає сина Штепи – адвокат

Четвер, 19 квітня 2018, 16:09

Сина екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яка звинувачується в посяганні на цілісність України і створення терористської групи, шукають за підозрою в злочині.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на адвоката Штепи Дмитра Марченка.

Він розповів, що син Штепи – 34-річний Сергій Огарков – 5 лютого став учасником бійки в під'їзді свого будинку в Слов'янську. А розшукують його тому, що він не з’явився 13 квітня до поліції на вручення підозри в нанесенні двом чоловікам тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості.

"Зараз біля будинку чергують правоохоронці", - каже юрист.

Він повідомив, що, за словами очевидців, Огарков лише рознімав бійку.

Марченко каже, що Штепа не вірить в провину сина і вважає подію формою психологічного тиску на неї.

Водночас на сайті МВС в розділі "Особи, які переховуються від органів влади" сина Штепи немає.

Як повідомлялося, Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою в сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Сама Штепа в січні 2018 року на місцевому телебаченні заявила, що планує повернутися на пост міського голови.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження. 

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій. 

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Теми: Слов'янськполіціякриміналсепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Слов'янськ
Дві жительки Донеччини зливали росіянам дані про позиції в Бахмуті і Слов'янську
Російські С-300 поцілили у два заводи на Донеччині
Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: