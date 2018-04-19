Полиция ищет сына Штепы – адвокат

Сына экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая обвиняется в посягательстве на целостность Украины и создание террористической группы, ищут по подозрению в преступлении.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на адвоката Штепы Дмитрия Марченко.

Он рассказал, что сын Штепы - 34-летний Сергей Огарков - 5 февраля стал участником драки в подъезде своего дома в Славянске. А разыскивают его потому, что он не явился 13 апреля в полицию на вручение подозрения в нанесении двум мужчинам телесных повреждений средней степени тяжести.

"Сейчас у дома дежурят правоохранители", - говорит юрист.

Он сообщил, что, по словам очевидцев, Огарков только разнимал драку.

Марченко говорит, что Штепа не верит в вину сына и считает произошедшее формой психологического давления на нее.

В то же время на сайте МВД в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти" сына Штепы нет.

Как сообщалось, Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Сама Штепа в январе 2018 года на местном телевидении заявила, что планирует вернуться на пост городского головы.

7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

Прокуратура требует отправить Штепу в СИЗО.

28 февраля защитники Штепы заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченку и запасному судье Натальи Васильевой.

После ряда отводов в марте Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.