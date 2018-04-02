Слідчий комітет РФ вважає найбільш вірогідною причиною пожежі в ТЦ "Зимова вишня" у Кемерові коротке замикання в батутному залі.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на СК.

Слідчий комітет поширив відеозапис, в якому глава відомства Олександр Бастрикін в ході робочої поїздки в Кемерові обговорює з підлеглими проміжні підсумки розслідування і версії трагедії.

"Імовірно, може бути коротке замикання", - повідомив один з його підлеглих.

За версією слідства, пожежа виникла в батутному центрі і дуже швидко поширилась на всю будівлю.

У дитячому комплексі слідчі виявили кабелі високої напруги, прокладені через весь зал. Це є порушенням правил безпеки.

Очевидці розповіли слідчим, що "пучок електричних проводів звисав практично над ванною з м'якими (поролоновими – ред.) кубиками".

Один з підлеглих повідомив главі СК, що найбільшу групу загиблих знайшли перед зачиненими дверима кінозалу, але другі двері були відчинені. Вони померли від отруєння продуктами горіння.

"За однією з версій, дорослі і діти, які дивилися мультфільм в цьому кінозалі, заткнули всі щілини від диму і чекали, коли їх врятують. Саме так рекомендують діяти в інструкції, але саме очікування рятувальників обернулося для них смертю", - зауважили в СК.

Родичі загиблих і постраждалих під час зустрічі з Бастрикіним попросили оцінити дії пожежних.

На їхню думку, пожежники могли врятувати людей, але не відкрили двері в кінозалі. Бастрикін доручив слідчим проаналізувати ці скарги.

Як відомо, пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемеровому сталася 25 березня. За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі у ТЦ недбалість людей.

27 березня на стихійному мітингу у Кемерові родичі загиблих і постраждалих під час пожежі вимагали відставки глави регіону.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку на тлі розслідування пожежі.