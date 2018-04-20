Суд узявся за спробу підкупу Холодницького

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 17:11

До Шевченківського райсуду Києва надійшов обвинувальний акт відносно двох суддів, яких звинувачують у намаганні дати хабар голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Підготовче судове засідання у вказаному кримінальному провадженні призначено на 23 квітня. Початок слухання о 15:00.

Як повідомлялося, 21 вересня 2017 року суддя Геннадій Підберезний та його колега Наталія Овчаренко прийшли до керівника САП і намагалися дати Назару Холодницькому хабар у 50 тисяч доларів за закриття кримінального провадження стосовно Овчаренко, яку вже звільнено.

Адвокати судді Підберезного наполягають на відкритті провадження проти самого Холодницького, оскільки стверджують, що він провокував їхнього підзахисного до дачі хабара.

Українська правда
Теми: Холодницький Антикорупційна прокуратура хабар суд
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