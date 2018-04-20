Суд взялся за попытку подкупа Холодницкого

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Пятница, 20 апреля 2018, 17:11

В Шевченковский райсуд Киева поступил обвинительный акт в отношении двух судей, обвиняемых в попытке дать взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подготовительное судебное заседание в указанном уголовном производстве назначено на 23 апреля. Начало слушания в 15:00.

Как сообщалось, 21 сентября 2017 года судья Геннадий Подберезный и его коллега Наталья Овчаренко пришли к руководителю САП и пытались дать Назару Холодницкому взятку в 50 тысяч долларов за закрытие уголовного производства в отношении Овчаренко, которую уже уволили.

Адвокаты судьи Подберезного настаивают на открытии производства против самого Холодницкого, поскольку утверждают, что он провоцировал их подзащитного к даче взятки.

Украинская правда
Темы: Холодницкий Антикоррупционная прокуратура взятка суд
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