Спроба підкупу Холодницького: главу САП звинуватили в провокації хабара

Адвокати судді Геннадія Підберезного, якого підозрюють у спробі дачі хабара голові САП Назару Холодницкому, наполягають на відкритті провадження в зв'язку з провокацією підкупу самим керівником антикорупційної прокуратури.

Про це повідомила на прес-конференції в понеділок адвокат глави Кіровського райсуду Дніпра Підберезного Таміла Ульянова, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, захист судді просить Національне антикорупційне бюро і Генеральну прокуратуру належним чином відреагувати на подані ними раніше заяви про провокації підкупу.

"Хочу звернутися до генерального прокурора України та директора НАБУ: наші сьогоднішні заяви ми просимо вважати заявою про злочин, вчинений заступником генерального прокурора - керівником САП Назаром Холодницьким, і в черговий раз вимагаємо внести ці заяви до ЄРДР", - сказала вона.

У свою чергу адвокат Володимир Тимошенко розповів, що Холодницький неправильно подав інформацію: він стверджував, що йому запропонували хабар, тоді як йшлося саме про провокацію хабара.

"Все було з точністю до навпаки. Це Назар Іванович (Холодницький – ред.) сказав, що він готовий закрити провадження стосовно такої і такої особи, якщо ви дасте мені $300 тисяч... Підберезний не розумів, це провокація, пропозиція брати участь у передачі або отримання", - сказав адвокат.

Він наголосив, що затримання відбулося 21 вересня, тоді як 19 вересня Підберезний на ім'я генпрокурора написав заяву про те, що у колишніх суддів його суду Холодницький вимагає хабар у розмірі $300 тисяч. За словами Тимошенка, на цього листа реакції не було.

"Виявляється, жертвою провокації стає він (Підберезний – ред.). Його особистого інтересу у врученні цієї суми не було", - сказав адвокат.

"Ми розуміємо, що є провокація щодо суддів і Підберезного і пишемо дві заяви про злочин - до НАБУ і до СБУ. Ми повідомляємо до НАБУ і до СБУ про кримінальний злочин за ст. 370 - провокація одержання неправомірної вигоди, а також завідомо неправдиве повідомлення про злочин", - заявив адвокат.

За його словами, НАБУ і СБУ відповіли, що вони не побачили складу злочину і передали матеріали до Генпрокуратури, яка, у свою чергу, надала аналогічну відповідь.

Адвокат наголосив, що законодавство не передбачає відмови внесення інформації про злочин до ЄРДР.

Після цього, як зазначив Тимошенко, адвокати звернулися до Печерського районного суду Києва, який відмовив у задоволенні скарги на відмову відкрити провадження.

"Ми використовували всі можливі правоохоронні важелі... Нам усі відмовили. І через п'ять місяців виявилося, що НАБУ веде своє провадження і прослуховує Холодницького... Просимо розглядати нашу заяву як продовження (спроб – ред.) прорватися до тих, від яких залежить внесення до ЄРДР заяви про злочини", - підсумував адвокат.

Він також звернув увагу на те, що Європейський суд з прав людини визнав неприпустимими докази, зібрані на підставі провокації.

Як повідомлялося, 21 вересня 2017 року суддя Геннадій Підберезний та його колега Наталія Овчаренко прийшли до керівника САП і намагалися дати Назару Холодницькому хабар у 50 тисяч доларів за закриття кримінального провадження стосовно Овчаренко, яку вже звільнено.

Того ж дня судді Підберезному вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 369 КК – дача неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

22 вересня Вища рада правосуддя дала згоду на утримання судді Підберезного під вартою – і 23 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Після внесення застави 4 жовтня Підберезного звільнили з-під варти.

17 жовтня Вища рада правосуддя відсторонила Підберезного до 21 листопада, але 16 листопада продовжила відсторонення до 16 січня 2018 року.

Зараз Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розглядає дисциплінарну справу щодо голови САП, водночас генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що підстав для кримінального переслідування Холодницького немає.