Централізована подача води до Авдіївки має бути відновлена до вечора неділі.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський у Facebook.

За його словами, в неділю зранку працівники Донецької фільтрувальної станції вийшли на роботу в супроводі спостерігачів та почали інсталяцію обладнання.

"Як доповідають мені оперативні служби, станом на тепер вже запустили насоси і наповнюють водою резервуари ДФС. Після цього вода буде закачуватися на Авдіївку - до вечора централізована подача води місту має бути відновлена", - зазначив Жебрівський.

Раніше міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.

17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, п'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.

18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання частину окупованого Донецька кілька населених пунктів поблизу Донецька.