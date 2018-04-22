ДФС почала роботу, до вечора Авдіївка буде з водою

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Неділя, 22 квітня 2018, 14:17

Централізована подача води до Авдіївки має бути відновлена до вечора неділі.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський у Facebook.

За його словами, в неділю зранку працівники Донецької фільтрувальної станції вийшли на роботу в супроводі спостерігачів та почали інсталяцію обладнання.

"Як доповідають мені оперативні служби, станом на тепер вже запустили насоси і наповнюють водою резервуари ДФС. Після цього вода буде закачуватися на Авдіївку - до вечора централізована подача води місту має бути відновлена", - зазначив Жебрівський.

Раніше міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.

17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, п'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.

18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання частину окупованого Донецька кілька населених пунктів поблизу Донецька.

Українська правда
Теми: Донецька область
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