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ДФС начала работу, к вечеру Авдеевка будет с водой - Жебривский

Воскресенье, 22 апреля 2018, 14:17

Централизованная подача воды в Авдеевку должна быть восстановлена ​​к вечеру воскресенья.

Об этом сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, в воскресенье утром работники Донецкой фильтровальной станции вышли на работу в сопровождении наблюдателей и начали установку оборудования.

"Как сообщают мне оперативные службы, по состоянию на теперь уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку - к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", - отметил Жебривский.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.

17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел, пять человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

18 апреля ДФС прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов вблизи Донецка.

Украинская правда

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Темы: Донецкая областьОРДЛО
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