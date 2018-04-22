Йованович: У Волкера є план щодо миру на Донбасі, наступний крок за РФ

У питанні встановлення миру на Донбасі спецпредставник США з питань України Курт Волкер "має план" і працював з Росією над цим, тож американська дипломатія тепер чекає на відповідь Кремля.

Про це ввечері 22 квітня повідомила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв’ю "Завтра" - спільному проекту "Радіо Свобода" та "112 Україна".

"Коли ми дивимось на смерть і руйнування, спричинені силами, якими керує Росія останні чотири роки, ми далі хочемо допомогти знайти рішення. ... Посол (спецпредставник США - ред.) Курт Волкер керує нашими зусиллями намагатися працювати не тільки з росіянами, але й з Україною та з однодумцями, перш за все, з партнерами "нормандської четвірки" – Францією та Німеччиною", - зазначила Йованович.

"Тому він, очевидно, має план, він працював з росіянами над цим, і ми очікуємо на російську відповідь. І ми ще не отримали цієї відповіді. Отже, я думаю, що наступний крок за Росією", – додала посол США.

Зазначимо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер планує приїхати в Україну наприкінці квітня – на початку травня, що стане сьомим візитом.

За словами Волкера, його останній контакт із росіянами відбувся у січні 2018 року: наприкінці місяця 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позиціїю щодо закону про реінтеграцію Донбасу.

Після цього російська сторона жодного разу не виходила на контакт.

Раніше Волкер констатував, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей та заявив, що якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, їй варто починати з виведення своїх військ зі Східної України.