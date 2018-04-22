Йованович: У Волкера есть план по миру на Донбассе, следующий шаг за РФ

В вопросе установления мира на Донбассе у спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера "есть план" и он работал с Россией над этим, теперь американская дипломатия ждет ответа Кремля.

Об этом вечером 22 апреля сообщила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Завтра" - совместному проекту "Радио Свобода" и "112 Украина".

"Когда мы смотрим на смерть и разрушения, вызванные силами, которыми руководит Россия в последние четыре года, мы хотим помочь найти решение. ... Посол (спецпредставитель США - ред.) Курт Волкер руководит нашими усилиями в попытке работать не только с россиянами, но и с Украиной и с единомышленниками, прежде всего, с партнерами "нормандской четверки" - Францией и Германией", - отметила Йованович.

"Поэтому у него, очевидно, есть план, он работал с россиянами над этим, и мы ожидаем ответа от россиян. Мы еще не получили этого ответа. Таким образом, я думаю, что следующий шаг за Россией", - добавила посол США.

Отметим, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует приехать в Украину в конце апреля - начале мая, что станет его седьмым визитом.

По словам Волкера, его последний контакт с россиянами состоялся в января 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. РосCМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позиции и по закону о реинтеграции Донбасса.

После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.