Йованович: Із 2014 року США надали Україні майже $1 млрд на безпекову допомогу

Із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу.

Про це ввечері 22 квітня повідомила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв’ю "Завтра" - спільному проекту "Радіо Свобода" та "112 Україна".

Відповідаючи на питання, коли настане день, коли Україна отримає оборонну зброю від США, Йованович відповіла: "Нічого нового про це сказати не можу. Ви знаєте, очевидно, що це не така інформація, про яку ми публічно говоримо".

"Важливо зазначити, що з 2014 року США надали Україні майже один мільярд доларів на безпекову допомогу.

Це, звичайно, включає обладнання, і ми часто зосереджуємося на цьому, і я думаю, що ми надаємо багато важливого обладнання, включно з приладами нічного бачення, радарами і так далі, які не лише покращують можливості, але також рятують життя українців", - підкреслила вона.

"Але найважливішою інвестицією, на думку наших і ваших генералів, є навчання, які проводять для українців не лише американці, але й інші союзники НАТО", – наголосила посол.

"Попри те, що основні заслуги належать саме українським солдатам, які були настільки сміливими та захищали Україну на фронті, та я думаю, що навчання допомогли посилити їхні можливості. І я знаю, що наші солдати вражені тим, як Україна змінилася", – додала Йованович.

У лютому уряд США передав Збройним силам України 2500 приладів нічного бачення на загальну суму 5,8 мільйона доларів.

Нагадаємо, у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн для посилення безпеки і оборони.

Як повідомлялося, 1 березня Держдеп США схвалив пропонований продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" на суму $47 мільйонів.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято "дуже своєчасно", а часові рамки не мають значення.

23 грудня 2017 року у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".