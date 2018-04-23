Йованович: С 2014 США выделили Украине почти $1 млрд на улучшение безопасности

С 2014 США выделили Украине почти 1 миллиард долларов на улучшение безопасности.

Об этом вечером 22 апреля сообщила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Завтра" - совместному проекту "Радио Свобода" и "112 Украина".

Отвечая на вопрос, когда наступит день, когда Украина получит оборонительное оружие от США, Йованович ответила: "Ничего нового об этом сказать не могу. Вы знаете, очевидно, что это не такая информация, о которой мы публично говорим".

"Важно отметить, что с 2014 года США выделили Украине почти один миллиард долларов на улучшение безопасонсти.

Это, конечно, включает оборудование, и мы часто сосредотачиваемся на этом, и я думаю, что мы предоставляем много важного оборудования, включая приборы ночного видения, радары и т.д., которые не только улучшают возможности, но и спасают жизни украинцев", - отметила она.

"Но самой важной инвестицией, по мнению наших и ваших генералов, является обучение, которые проводят для украинцев не только американцы, но и другие союзники НАТО", - подчеркнула посол.

"Несмотря на то, что основные заслуги принадлежат именно украинским солдатам, которые были настолько смелыми и защищали Украину на фронте, но я думаю, что обучения помогли усилить их возможности. И я знаю, что наши солдаты поражены тем, как Украина изменилась", - добавила Йованович.

В феврале правительство США передало Вооруженным силам Украины 2500 приборов ночного видения на общую сумму $5,8 млн.

Напомним, в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.

Как сообщалось, 1 марта Госдеп США одобрил возможную продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что решение о передаче "Джавелинов" будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения.

23 декабря 2017 года в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".