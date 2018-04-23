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ДТП у Кривому Розі: кількість пасажирів у маршрутці перевищувала норму

Понеділок, 23 квітня 2018, 22:43

Кількість пасажирів у маршрутному таксі на момент аварії у Кривому Розі не відповідала заявленій у техпаспорті.

Про це повідомив слідчий у справі Микита Гаркавий, передає "Радіо Свобода".

За його словами, у салоні маршрутки перебували 26 людей разом з водієм.

Згідно з техпаспортом, транспортний засіб розрахований на 20 осіб плюс п'ять пасажирів, які можуть стояти. Відповідно, перевищення норми перевезення пасажирів складало одну особу.

"Питання залишається відкритим. Маршрутка належить "Севертранс", приватному підприємству, зареєстрованому в Одесі. У Кривому Розі є представництво. Їм вручений запит з метою отримання пояснень. На цей момент поки відповіді немає", – сказав слідчий.

Крім того, він додав, що в подальшому підніматиметься питання про позбавлення підприємства ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення на заставу.

Теми: ДТПКривий Ріг
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