ДТП в Кривом Роге: количество пассажиров в маршрутке превышало норму

Количество пассажиров в маршрутном такси на момент аварии в Кривом Роге не соответствовало заявленному в техпаспорте.

Об этом сообщил следователь по делу Никита Гаркавый, передает "Радио Свобода".

По его словам, в салоне маршрутки находились 26 человек вместе с водителем.

Согласно техпаспорту, транспортное средство рассчитано на 20 человек плюс пять пассажиров, которые могут стоять. Соответственно, превышение нормы перевозки пассажиров составляло на одного человека.

"Вопрос остается открытым. Маршрутка принадлежит "Севертранс", частному предприятию, зарегистрированному в Одессе. В Кривом Роге есть представительство. Им вручен запрос с целью получения объяснений. На данный момент пока ответа нет", - сказал следователь.

Кроме того, он добавил, что в дальнейшем будет подниматься вопрос о лишении предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Позже число погибших возросло до 9 человек.

Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения на залога.