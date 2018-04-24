Генпрокуратура закрила справу проти екс-заступника Корчак

Генеральна прокуратура закрила справу щодо нібито фальсифікації документів екс-заступником голови Національного антикорупційного бюро Русланом Радецьким.

Про це сам він повідомив у Facebook у вівторок, оприлюднивши відповідний документ із ГПУ.

"Постановою від 7 лютого 2018 року кримінальне провадження від 8 червня 2017 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення -ред.)", – йдеться в листі Генпрокуратури.

Сам Радецький називає кримінальне провадження "політичним замовленням, тиском на незалежного члена НАЗК".

"Минув рік, як в моєму службовому кабінеті в НАЗК та в автомобілі було проведено обшуки. Шукали трудову книжку (яка знаходилася у відділі кадрів НАЗК) і свідоцтво адвоката (яке знаходилося в Раді адвокатів у Києві)", – зазначає він.

"Прокурори та слідчі тимчасово вилучили свідоцтво адвоката в Раді адвокатів але в порушення вимог КПК не звернулися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту. Майже рік, незаконно тримали у себе вилученні документи", – наголошує Радецький.

Радецького підозрювали у використанні завідомо підроблених документів. Сам він звинувачення відкидав.

Він пішов у відставку з посади заступника голови НАЗК Наталії Корчак у серпні 2017 року після взаємних із Корчак звинувачень у блокуванні перевірки електронних декларацій.