Генпрокуратура закрыла дело против экс-заместителя Корчак

Генеральная прокуратура закрыла дело о якобы фальсификации документов экс-заместителем председателя Национального антикоррупционного бюро Русланом Радецким.



Об этом сам он сообщил в Facebook во вторник, обнародовав соответствующий документ из ГПУ.



"Постановлением от 7 февраля 2018 года уголовное производство от 8 июня 2017 года закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления -ред.)", – говорится в письме Генпрокуратуры.

Сам Радецкий называет уголовное производство "политическим заказом и давлением на независимого члена НАПК".



"Прошел год, как в моем служебном кабинете в НАПК и в автомобиле были проведены обыски. Искали трудовую книжку (которая находилась в отделе кадров НАПК) и свидетельство адвоката (которое находилось в Совете адвокатов в Киеве)", – отмечает он.



"Прокуроры и следователи временно изъяли свидетельство адвоката, но в нарушение требований УПК не обратились к следственному судье с ходатайством о наложении ареста. Почти год незаконно держали у себя изъятые документы", – отмечает Радецкий.



Радецкого подозревали в использовании заведомо поддельных документов. Сам он обвинения отвергал.

Он ушел в отставку с поста заместителя председателя НАПК Натальи Корчак в августе 2017 года после взаимных с Корчак обвинений в блокировании проверки электронных деклараций.