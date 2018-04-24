Генпрокуратура закрыла дело против экс-заместителя Корчак

1268 просмотров
Вторник, 24 апреля 2018, 15:04

Генеральная прокуратура закрыла дело о якобы фальсификации документов экс-заместителем председателя Национального антикоррупционного бюро Русланом Радецким.

Об этом сам он сообщил в Facebook во вторник, обнародовав соответствующий документ из ГПУ.

"Постановлением от 7 февраля 2018 года уголовное производство от 8 июня 2017 года закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления -ред.)", – говорится в письме Генпрокуратуры.

 

Сам Радецкий называет уголовное производство "политическим заказом и давлением на независимого члена НАПК".

"Прошел год, как в моем служебном кабинете в НАПК и в автомобиле были проведены обыски. Искали трудовую книжку (которая находилась в отделе кадров НАПК) и свидетельство адвоката (которое находилось в Совете адвокатов в Киеве)", – отмечает он.

"Прокуроры и следователи временно изъяли свидетельство адвоката, но в нарушение требований УПК не обратились к следственному судье с ходатайством о наложении ареста. Почти год незаконно держали у себя изъятые документы", – отмечает Радецкий.

Радецкого подозревали в использовании заведомо поддельных документов. Сам он обвинения отвергал.

Он ушел в отставку с поста заместителя председателя НАПК Натальи Корчак в августе 2017 года после взаимных с Корчак обвинений в блокировании проверки электронных деклараций.

Украинская правда
Темы: НАПК Генпрокуратура
powered by lun.ua
По теме
Суд конфисковал 195 тысяч взносов в поддержку "УКРОПа" из-за долга 24 апреля 2018, 10:20
НАПК обнаружило ложь в декларации Рабиновича, за нардепа возьмется НАБУ 20 апреля 2018, 15:19
Заместитель Труханова "забыл" о счетах в банке. НАПК обратилось в полицию 19 апреля 2018, 14:30
Все новости
Главные новости
Киевсовету пришлось продлить договор с "Киевэнерго" Ахметова
Генпрокуратура закрыла дело против экс-заместителя Корчак
Несмотря на сопротивление Супрун, хирурга Пирогова ребальзамировали
ПАСЕ: Неподконтрольными территориями Донбасса управляет Россия
Все новости
исследование

Люди с сильным рукопожатием имеют лучшие умственные способности

Made in Ukraine

8 украинских брендов, которые создают парфюмерию