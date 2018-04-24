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Генпрокуратура закрыла дело против экс-заместителя Корчак

Вторник, 24 апреля 2018, 15:04
Генпрокуратура закрыла дело против экс-заместителя Корчак

Генеральная прокуратура закрыла дело о якобы фальсификации документов экс-заместителем председателя Национального антикоррупционного бюро Русланом Радецким.

Об этом сам он сообщил в Facebook во вторник, обнародовав соответствующий документ из ГПУ.

"Постановлением от 7 февраля 2018 года уголовное производство от 8 июня 2017 года закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления -ред.)", – говорится в письме Генпрокуратуры.

 

Сам Радецкий называет уголовное производство "политическим заказом и давлением на независимого члена НАПК".

"Прошел год, как в моем служебном кабинете в НАПК и в автомобиле были проведены обыски. Искали трудовую книжку (которая находилась в отделе кадров НАПК) и свидетельство адвоката (которое находилось в Совете адвокатов в Киеве)", – отмечает он.

"Прокуроры и следователи временно изъяли свидетельство адвоката, но в нарушение требований УПК не обратились к следственному судье с ходатайством о наложении ареста. Почти год незаконно держали у себя изъятые документы", – отмечает Радецкий.

Радецкого подозревали в использовании заведомо поддельных документов. Сам он обвинения отвергал.

Он ушел в отставку с поста заместителя председателя НАПК Натальи Корчак в августе 2017 года после взаимных с Корчак обвинений в блокировании проверки электронных деклараций.

Украинская правда

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Темы: НАПКГенпрокуратура
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