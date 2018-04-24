Українським льотчикам підвищили зарплату

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Вівторок, 24 квітня 2018, 17:39

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців льотного складу ЗСУ.

Про це міністр повідомив у Facebook.

"Щойно підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, які входять до льотного складу ЗС України, встановивши 100% надбавку за виконання особливо важливих завдань", - написав Полторак.

Міністр пояснив, що з травня 2018 року заробітна плата командира бригади становитиме - 28 тисяч гривень, а простого льотчика 17 тисяч гривень.

"Грошове забезпечення командира бригади було 17 тисяч гривень, а тепер становитиме - 28 тисяч гривень, командира ескадрильї було – 13 тисяч гривень, а становитиме – 21 тисячу гривень, льотчиків – було 12 тисяч гривень, а становитиме – 17 тисяч гривень", - порівняв він.

Полторак повідомив, що таке підвищення відбудеться уже у травні 2018 року.

Раніше Полторак заявив, що антитерористична операція на Донбасі завершиться наприкінці квітня, тоді ж розпочнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.

Українська правда
Теми: Збройні сили зарплати Полторак Міноборони
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