Украинским летчикам повысили зарплату

1493 просмотра
Вторник, 24 апреля 2018, 17:39

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих летного состава ВСУ.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Только подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих, входящих в летный состав ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий", - написал Полторак.

Министр пояснил, что с мая 2018 заработная плата командира бригады составит - 28 тыс. гривен, а простого летчика 17 тыс. гривен.

"Денежное обеспечение командира бригады было 17 тыс. гривен, а теперь составит - 28 тыс. гривен, командира эскадрильи было - 13 тыс. гривен, а составит - 21 тыс. гривен, летчиков - было 12 тыс. гривен, а составит - 17 тыс. гривен", - сравнил он.

Таким образом, зарплаты для военнослужащих повысили почти на 65%

Полторак сообщил, что такое повышение состоится уже в мае 2018 года.

Ранее Полторак заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе завершится в конце апреля, тогда же начнется новый формат под руководством Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы зарплаты Полторак Минобороны
powered by lun.ua
По теме
Генерал НАТО рассказал, как надо реформировать ВСУ 23 апреля 2018, 15:40
В ГПУ заявили об очередных доказательства военного присутствия РФ на Донбассе 23 апреля 2018, 14:08
Украинская армия поднялась в рейтинге армий мира 18 апреля 2018, 01:39
Все новости
Главные новости
Ягланд: меня ужасает возможность исключения России из Совета Европы
Киев просит суд ООН образумить Россию и отменить запрет Меджлиса
Суд вынес приговор воспитательнице из лагеря "Виктория"
Киевсовету пришлось продлить договор с "Киевэнерго" Ахметова
Все новости
Instagram дня

Городские пейзажи Одессы в Instagram Ивана Страхова

мнение

4 способа поддерживать здоровье домашних любимцев