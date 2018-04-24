Украинским летчикам повысили зарплату

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих летного состава ВСУ.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Только подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих, входящих в летный состав ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий", - написал Полторак.

Министр пояснил, что с мая 2018 заработная плата командира бригады составит - 28 тыс. гривен, а простого летчика 17 тыс. гривен.

"Денежное обеспечение командира бригады было 17 тыс. гривен, а теперь составит - 28 тыс. гривен, командира эскадрильи было - 13 тыс. гривен, а составит - 21 тыс. гривен, летчиков - было 12 тыс. гривен, а составит - 17 тыс. гривен", - сравнил он.

Таким образом, зарплаты для военнослужащих повысили почти на 65%

Полторак сообщил, что такое повышение состоится уже в мае 2018 года.

Ранее Полторак заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе завершится в конце апреля, тогда же начнется новый формат под руководством Объединенных сил.