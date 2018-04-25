ДТП у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 10
Вранці 25 квітня у лікарні помер ще один постраждалий під час кривавої ДТП у Кривому Розі, що сталася 17 квітня.
Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
"Вранці в лікарні м. Кривий Ріг загинув ще один пасажир маршрутного таксі – чоловік 1959 року народження", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, кількість загиблих в смертельній аварії зросла до 10 осіб.
Станом на 26 квітня ще 13 постраждалих перебувають у лікарні.
Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.
Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб.
Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.
Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення на заставу.
Зараз підозрюваний у зв'язку зі станом здоров'я перебуває в лікарні Кривого Рогу під конвоєм.