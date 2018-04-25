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ДТП у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 10

Середа, 25 квітня 2018, 09:56

Вранці 25 квітня у лікарні помер ще один постраждалий під час кривавої ДТП у Кривому Розі, що сталася 17 квітня.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

"Вранці в лікарні м. Кривий Ріг загинув ще один пасажир маршрутного таксі – чоловік 1959 року народження", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість загиблих в смертельній аварії зросла до 10 осіб.

Станом на 26 квітня ще 13 постраждалих перебувають у лікарні.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення на заставу.

Зараз підозрюваний у зв'язку зі станом здоров'я перебуває в лікарні Кривого Рогу під конвоєм.

Теми: Кривий РігДТП
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