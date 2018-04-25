ДТП в Кривом Роге: число погибших возросло до 10
Утром 25 апреля в больнице скончался еще один пострадавший во время кровавого ДТП в Кривом Роге, произошедшего 17 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"Утром в больнице г. Кривой Рог скончался еще один пассажир маршрутного такси – мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении.
Таким образом, количество погибших в смертельной аварии возросло до 10 человек.
По состоянию на 26 апреля еще 13 пострадавших находятся в больнице.
Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.
Тогда столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".
Позже число погибших возросло до 9 человек.
Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".
Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.
Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.
Сейчас подозреваемый в связи с состоянием здоровья находится в больнице Кривого Рога под конвоем.