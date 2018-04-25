ДТП в Кривом Роге: число погибших возросло до 10

2686 просмотров
Среда, 25 апреля 2018, 09:56

Утром 25 апреля в больнице скончался еще один пострадавший во время кровавого ДТП в Кривом Роге, произошедшего 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Утром в больнице г. Кривой Рог скончался еще один пассажир маршрутного такси – мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество погибших в смертельной аварии возросло до 10 человек.

По состоянию на 26 апреля еще 13 пострадавших находятся в больнице.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Тогда столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Позже число погибших возросло до 9 человек.

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Сейчас подозреваемый в связи с состоянием здоровья находится в больнице Кривого Рога под конвоем.

Темы: Кривой Рог ДТП
powered by lun.ua
По теме
ДТП в Кривом Роге: количество пассажиров в маршрутке превышало норму 23 апреля 2018, 22:43
В Кривом Роге назвали имена погибших и травмированных в ДТП 18 апреля 2018, 14:13
Число погибших в криворожском ДТП возросло до 9 человек 18 апреля 2018, 12:28
Все новости
Главные новости
ДТП в Кривом Роге: число погибших возросло до 10
В Макеевке прогремел взрыв возле "полиции" – медиа
Сутки в АТО: 69 обстрелов, 11 бойцов ВСУ пострадали
В США подтвердили: 21 штат пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов
Все новости
Фотопроект

20 фотографий о детстве в большой семье

исследование

Люди с сильным рукопожатием имеют лучшие умственные способности