ДТП в Кривом Роге: число погибших возросло до 10

Утром 25 апреля в больнице скончался еще один пострадавший во время кровавого ДТП в Кривом Роге, произошедшего 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Утром в больнице г. Кривой Рог скончался еще один пассажир маршрутного такси – мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество погибших в смертельной аварии возросло до 10 человек.

По состоянию на 26 апреля еще 13 пострадавших находятся в больнице.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Тогда столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Позже число погибших возросло до 9 человек.

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Сейчас подозреваемый в связи с состоянием здоровья находится в больнице Кривого Рога под конвоем.