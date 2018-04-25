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Скандал між Пашинським та ЗМІ: НАБУ розслідує корупційні схеми в оборонці

Середа, 25 квітня 2018, 12:14

У Національному антикорупційному бюро відкрили кримінальне провадження щодо корупційних схем при закупівлі озброєння, у тому числі, за тими фактами, які були озвучені у ЗМІ, за можливою участю нардепа Сергія Пашинського.

Про це на прес-конференції у середу заявив директор НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на запитання, чи планується відкрити кримінальне провадження за фактами описаними у розслідуванні журналу "Новое время" після чого Пашинський подав до суду на видання.

"Так кримінальне провадження відкрито. Ми цю ситуацію бачили ще раніше і публікація фактично співпала", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський подав позов про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації проти ТОВ "Видавничий дім Медіа-ДК", який видає журнал "Новое время".  

У свою чергу редакція "Нового времени" з приводу виявлених зловживань звернулась до НАБУ.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони заявив, що розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили судитися з журналістамичерез публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУСитникПашинський
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