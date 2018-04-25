Скандал между Пашинским и СМИ: НАБУ расследует коррупционные схемы в оборонке

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения, в том числе, по тем фактам, которые были озвучены в СМИ, с возможным участием нардепа Сергея Пашинского.

Об этом на пресс-конференции в среду заявил директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос, планируется открыть уголовное производство по фактам описанными в расследовании журнала "Новое время" после чего Пашинский подал в суд на издание.

"Да уголовное производство открыто. Мы эту ситуацию видели еще раньше и публикация фактически совпала", - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК", который издает журнал "Новое время".

В свою очередь редакция "Нового времени" по поводу выявленных злоупотреблений обратилась в НАБУ.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

В государственном концерне "Укроборонпром" решили судиться с журналистами из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.