Скандал между Пашинским и СМИ: НАБУ расследует коррупционные схемы в оборонке

1878 просмотров
Среда, 25 апреля 2018, 12:14

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения, в том числе, по тем фактам, которые были озвучены в СМИ, с возможным участием нардепа Сергея Пашинского.

Об этом на пресс-конференции в среду заявил директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос, планируется открыть уголовное производство по фактам описанными в расследовании журнала "Новое время" после чего Пашинский подал в суд на издание.

"Да уголовное производство открыто. Мы эту ситуацию видели еще раньше и публикация фактически совпала", - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК", который издает журнал "Новое время".

В свою очередь редакция "Нового времени" по поводу выявленных злоупотреблений обратилась в НАБУ.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

В государственном концерне "Укроборонпром" решили судиться с журналистами из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

Яна Миланова, УП
Темы: НАБУ Сытник Пашинский
powered by lun.ua
По теме
Сытник: Только НАБУ удалось поколебать касту неприкасаемых в Украине 25 апреля 2018, 11:37
Доллары, патроны и наркотики: работника СБУ поймали на огромной взятке 25 апреля 2018, 11:37
В НАБУ подтвердили, что в Германии задержали экс-депутата Крючкова 24 апреля 2018, 21:18
Все новости
Главные новости
В штабе АТО уточнили состояние 11 раненых бойцов
Нафтогаз почти догнал Газпром по прибыли
Доллары, патроны и наркотики: работника СБУ поймали на огромной взятке
Полиция Киева: Ромы на Лысой горе вырубали деревья и разводили грязь
Все новости
Instagram дня

Городские пейзажи Одессы в Instagram Ивана Страхова

исследование

Что разрушают в нашем организме диетические напитки?