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КС вимагає забрати у тюремників розслідування злочинів у в’язницях

Середа, 25 квітня 2018, 13:07
КС вимагає забрати у тюремників розслідування злочинів у в’язницях

Конституційний суд зобов’язав державу усунути працівників пенітенціарної служби від розслідування злочинів, вчинених у в’язницях та СІЗО і створити незалежний орган або передати функцію розслідування одній з існуючих служб.

Відповідне рішення КС прийняв 24 квітня.

Зазначеним рішенням суд визнав неконституційною ч. 6 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якою функцію розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої (пенітенціарної – ред.) служби, фактично працівниками служби, здійснюють слідчі органи ДКВС, які підконтрольні та підзвітні керівнику ДКВС.

Суд вимагає забезпечити захист конституційних прав людини, і у зв'язку з цим зобов'язав передати функцію розслідування злочинів у колоніях та ізоляторах іншому органу.

"Законодавці мають створити спеціальний незалежний орган для розслідування таких злочинів, або передати цю функцію уже існуючій службі. Вони мають 3 місяці", - розповіло джерело "Української правди" у КС.

"Працівники Державної кримінально-виконавчої служби, які самі розслідують злочини у колоніях і СІЗО замість виправлення засуджених можуть порушувати їх права – застосовувати репресивні, каральні заходи, їх дії можуть містити корупційну складову", - пояснив співрозмовник.

На врегулювання законодавчої прогалини Верховній Раді дали 3 місяці.

Раніше повідомлялося, що за 2017 рік в українських закладах пенітенціарної системи померли понад 500 осіб.

Станом на 19 квітня в СІЗО-1 Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, щонайменше четверо людей померли неприродною смертю, двоє з них – кримські татари.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КСВерховна Радав'язниця
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