КС требует забрать у тюремщиков расследование преступлений в тюрьмах

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Среда, 25 апреля 2018, 13:07

Конституционный суд обязал государство устранить работников пенитенциарной службы от расследования преступлений, совершенных в тюрьмах и СИЗО и создать независимый орган или передать функцию расследования одной из существующих служб.

Соответствующее решение КС принял 24 апреля.

Указанным решением суд признал неконституционной ч. 6 ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которой функцию расследования преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной (пенитенциарной – ред.) службы, фактически работниками службы, осуществляют следственные органы ГКВС, подконтрольные и подотчетные руководителю ГКВС.

Суд требует обеспечить защиту конституционных прав человека, и в связи с этим обязал передать функцию расследования преступлений в колониях и изоляторах другому органу.

"Законодатели должны создать специальный независимый орган для расследования таких преступлений, или передать эту функцию уже существующей службе. У них на это есть 3 месяца", - рассказал источник "Украинской правды" в КС.

"Работники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые сами расследуют преступления в колониях и СИЗО вместо исправления осужденных могут нарушать их права – применять репрессивные, карательные меры, их действия могут содержать коррупционную составляющую", - пояснил собеседник.

На урегулирование законодательного пробела Верховной Раде дали 3 месяца.

За 2017 год в украинских тюрьмах и СИЗО умерли более 500 человек.

По состоянию на 19 апреля, в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них - крымские татары.

Ирина Балачук, УП
Темы: КС Верховная Рада тюрьма
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