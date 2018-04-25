КС требует забрать у тюремщиков расследование преступлений в тюрьмах
Конституционный суд обязал государство устранить работников пенитенциарной службы от расследования преступлений, совершенных в тюрьмах и СИЗО и создать независимый орган или передать функцию расследования одной из существующих служб.
Соответствующее решение КС принял 24 апреля.
Указанным решением суд признал неконституционной ч. 6 ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которой функцию расследования преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной (пенитенциарной – ред.) службы, фактически работниками службы, осуществляют следственные органы ГКВС, подконтрольные и подотчетные руководителю ГКВС.
Суд требует обеспечить защиту конституционных прав человека, и в связи с этим обязал передать функцию расследования преступлений в колониях и изоляторах другому органу.
"Законодатели должны создать специальный независимый орган для расследования таких преступлений, или передать эту функцию уже существующей службе. У них на это есть 3 месяца", - рассказал источник "Украинской правды" в КС.
"Работники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые сами расследуют преступления в колониях и СИЗО вместо исправления осужденных могут нарушать их права – применять репрессивные, карательные меры, их действия могут содержать коррупционную составляющую", - пояснил собеседник.
На урегулирование законодательного пробела Верховной Раде дали 3 месяца.
За 2017 год в украинских тюрьмах и СИЗО умерли более 500 человек.
По состоянию на 19 апреля, в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них - крымские татары.