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Розенблат програв суд проти Ситника

Середа, 25 квітня 2018, 19:57
Розенблат програв суд проти Ситника

Суд не задовольнив позов народного депутата Борислава Розенблата проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника про визнання протиправною співпрацю НАБУ з ФБР.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення – відмовити Бориславу Розенблату у задоволенні позовних вимог", – йдеться в повідомленні.

Нардеп просив суд визнати протиправними дії Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР, без попереднього укладення міжнародного договору, як це передбачено законом "Про міжнародні договори".

Крім того, Розенблат наполягав на протиправній бездіяльності СБУ щодо розголошення державної таємниці працівникам ФБР без попереднього укладення відповідного міжнародного договору.

"Відповідне рішення (про відмову у задоволенні вимог нардепа – УП) суд ухвалив зважаючи на те, що позивачем не було доведено ті обставини, на які він посилався у підтвердженні своїх позовних вимог", – зазначає суд.

Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

На початку грудня 2017 року Окружний адмінсуд повідомив, що народний депутат Борислав Розенблат подав позов до НАБУ та САП, в якому вимагає визнати протиправними дії антикорупціоних органів щодо нього.

Пізніше стало відомо, що в суді також є позов Розенблата до Ситника, в якому він просить визнати протиправним залучення директором НАБУ до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР.

Крім того, Окружний адмінсуд залучив НАБУ третьою особою у справі.

"Українська правда" у Threads

Теми: РозенблатСитникНАБУ
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