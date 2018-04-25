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Розенблат проиграл суд против Сытника

Среда, 25 апреля 2018, 19:57
Розенблат проиграл суд против Сытника

Суд не удовлетворил иск народного депутата Борислава Розенблата против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о признании противоправным сотрудничество НАБУ с ФБР.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Окружной административный суд города Киева принял решение – отказать Бориславу Розенблату в удовлетворении исковых требований", – говорится в сообщении.

Нардеп просил суд признать противоправными действия Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, как это предусмотрено законом "О международных договорах".

Кроме того, Розенблат настаивал на противоправной бездеятельности СБУ о разглашении государственной тайны работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

"Соответствующее решение (об отказе в удовлетворении требований нардепа – УП) суд принял на основе того, что истцом не были доказаны те обстоятельства, на которые он ссылался в подтверждении своих исковых требований", – отмечает суд.

Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тыс. долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

В начале декабря 2017 года Окружной админсуд сообщил, что народный депутат Борислав Розенблат подал иск к НАБУ и САП, в котором требует признать противоправными действия антикорупционих органов по отношению к нему.

Позже стало известно, что в суде также есть иск Розенблата к Сытнику, в котором он просит признать противоправным привлечение директором НАБУ к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР.

Кроме того, Окружной админсуд привлек НАБУ третьим лицом в деле.

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Темы: РозенблатСытникНАБУ
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