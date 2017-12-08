Розенблат подав до суду на САП і НАБУ

Народний депутат Борислав Розенблат позивається до НАБУ та САП.

Про це йдеться у повідомленні Окружного адміністративного суду міста Києва.

Повідомляється, що за відповідним позовом суд відкрив провадження.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Національного антикорупційного бюро, які були погоджені із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо проведення стосовно нього оперативно-розшукових дій", - йдеться у повідомленні.

Також Розенблат просить суд зобов’язати детективів НАБУ та прокурорів САП дотримуватись вимог чинного законодавства "щодо дотримання гарантій депутатської недоторканності під час відповідного кримінального провадження".

Попередній судовий розгляд справи призначений на 30 січня.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.

Пізніше в НАБУ заявили, що Розенблат хотів вивезти інформацію про злочини і гроші.