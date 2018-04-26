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МЗС вимагає звільнити засудженого у Криму Балуха

Четвер, 26 квітня 2018, 09:27

Міністерство закордонних справ вимагає від Росії пустити до засудженого у Криму українського активіста Володимира Балуха медиків і негайно звільнити в’язня.

Про це у Twitter написала речник МЗС Мар'яна Беца.

"Вимагаємо від РФ допустити до політв'язня В. Балуха, який голодує з 18.03, українських лікарів. Вимагаємо його негайного звільнення", - написала вона.  

ФСБ Росії затримала Балуха у грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: на його подвір’ї майорів прапор України.

Проте "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка про нібито побиття. Сам Балух і його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня "суд" обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

10 квітня 22 народні депутати України підписали звернення до Балуха з проханням припинити голодування.

Згодом у "Кримській правозахисній групі" заявили, що до Балуха, який голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування, не пускають медиків.

Пізніше стало відомо, що адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення перемістити Балуха в карцер "за порушення правил внутрішнього розпорядку".

25 квітня сайт Ради з прав людини при президенті Росії поширив інформацію про нібито припинення голодування Балуха.

Однак координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Балух голодування не припиняв.

Українська правда
Теми: Кримправа людини
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