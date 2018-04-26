МИД требует освободить осужденного в Крыму Балуха

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Четверг, 26 апреля 2018, 09:27

Министерство иностранных дел требует от России пустить к осужденному в Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху украинских медиков и немедленно освободить узника.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Требуем от РФ допустить к политзаключенному В. Балуху, который голодает с 18.03, украинских врачей. Требуем его немедленного освобождения", - написала она.

ФСБ России задержала Балуха в декабре 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года

10 апреля 22 народных депутата Украины подписали обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку. 

Позже в "Крымской правозащитной группе" заявляли, что к Балуху, который голодает с 19 марта и отказывается прекращать  голодовку, не пускают медиков.

После этого стало известно, что администрация СИЗО Симферополя приняла решение переместить Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".

25 апреля сайт Совета по правам человека при президенте России распространил информацию о якобы прекращении голодовки Балуха.

Но координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Балух голодовку не прекращал.

Украинская правда
Темы: Крым права человека
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