МИД требует освободить осужденного в Крыму Балуха

Министерство иностранных дел требует от России пустить к осужденному в Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху украинских медиков и немедленно освободить узника.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Требуем от РФ допустить к политзаключенному В. Балуху, который голодает с 18.03, украинских врачей. Требуем его немедленного освобождения", - написала она.

Вимагаємо від РФ допустити до політв'язня В.Балуха, який голодує з 18.03, українських лікарів. Вимагаємо його негайного звільнення — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 26, 2018

ФСБ России задержала Балуха в декабре 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.



Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.



Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).



Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.



19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года

10 апреля 22 народных депутата Украины подписали обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку.

Позже в "Крымской правозащитной группе" заявляли, что к Балуху, который голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку, не пускают медиков.

После этого стало известно, что администрация СИЗО Симферополя приняла решение переместить Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".

25 апреля сайт Совета по правам человека при президенте России распространил информацию о якобы прекращении голодовки Балуха.

Но координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Балух голодовку не прекращал.