Чверть українців хочуть об'єднання православних церков в одну незалежну - опитування

Опитування показало, що чверть українців вважають, що православним церквам слід об'єднатися в єдину і домагатися незалежності.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова у березні.

Так, 26,9% українців вважають, що православним слід згуртуватися навколо Української православної церкви Київського патріархату.

У минулому році за таке рішення виступало 29,2% громадян.

Ще 23,4% виступають за об'єднання православних церков в єдину, яка буде домагатися незалежності, що більше, ніж у 2017 році - 20,5%.

При цьому лише 9,2% громадян України вважають, що Українська православна церква повинна залишатися частиною Російської православної церкви (РПЦ).

У минулому році, кількість таких була трохи меншою - 7,7%.

Про байдужість щодо перспектив православ'я в Україні заявили 22,7% українців і 14,4% - не змогли визначитися з позицією.

Зауважується, що серед опитаних, які є прихожанами УПЦ МП, 42,3% виступають за те, щоб Українська православна церква залишалася невід'ємною частиною РПЦ, 25% виступають за об'єднання православних церков України в єдину церкву, яка буде домагатися незалежності і лише 13,5% вважають, що необхідно згуртуватися навколо УПЦ-КП.

Більшість респондентів (55,4%), які належать до УПЦ-КП, виступають за об'єднання навколо цієї церкви, 27,1% з них вважають за доцільне об'єднатися в єдину церкву. І 3,1% підтримують думку, що православна церква в Україні повинна залишатися частиною РПЦ.

Зазначається, що 35,3% опитаних, які є прихожанами Української греко-католицької церкви (УГКЦ), виступають за об'єднання в єдину церкву, 26,8% - згодні з тим, що православним необхідно згуртуватися навколо УПЦ-КП.

Згуртуватися навколо Київського патріархату найбільше згодні респонденти в центральних (35,5%), південних (30,6%) і західних (29,4%) областях, найменше - на сході України (10,3% ).

За об'єднання православних церков в єдину виступає 36,4% респондентів на заході України, 21,1% - на півдні, 20,8% - в центрі, 16,7% - на сході.

На Сході 18,2% жителів вважають, що УПЦ МП повинна залишатися частиною РПЦ.

Менша кількість таких - в південних (9,5%), центральних (8,2%) і західних (0,6%) областях.

Повідомляється, що загальнонаціональне соціологічне дослідження проводилося за підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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