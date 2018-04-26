Четверть украинцев хотят объединения православных церквей в одну независимую - опрос

Опрос показал, что четверть украинцев считают, что православным церквям следует объединиться в единую и добиваться независимости.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова в марте.

Так, 26,9% украинцев считают, что православным следует сплотиться вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В прошлом году за такое решение выступало 29,2% граждан.

Еще 23,4% выступают за объединение православных церквей в единую, которая будет добиваться независимости, что больше, чем в 2017 году - 20,5%.

При этом только 9,2% граждан Украины считают, что Украинская православная церковь должна оставаться частью Российской православной церкви (РПЦ).

В прошлом году, количество таких было немного меньше - 7,7%.

О равнодушии к перспективам православия в Украине заявили 22,7% украинцев и 14,4% - не смогли определиться с позицией.

Отмечается, что среди опрошенных, которые являются прихожанами УПЦ МП, 42,3% выступают за то, чтобы Украинская православная церковь оставалась неотъемлемой частью РПЦ, 25% выступают за объединение православных церквей Украины в единую церковь, которая будет добиваться независимости и только 13,5% считают, что необходимо сплотиться вокруг УПЦ КП.

Большинство респондентов (55,4%), которые относятся к УПЦ КП, выступают за объединение вокруг этой церкви, 27,1% из них считают целесообразным объединиться в единую церковь. И 3,1% поддерживают мнение, что православная церковь в Украине должна оставаться частью РПЦ.

Отмечается, что 35,3% опрошенных, являются прихожанами Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), выступают за объединение в единую церковь, 26,8% - согласны с тем, что православным необходимо сплотиться вокруг УПЦ КП.

Сплотиться вокруг Киевского патриархата больше всего согласны респонденты в центральных (35,5%), южных (30,6%) и западных (29,4%) областях, меньше всего - на востоке Украины (10,3%).

За объединение православных церквей в единую выступает 36,4% респондентов на западе Украины, 21,1% - на юге, 20,8% - в центре, 16,7% - на востоке.

На Востоке 18,2% жителей считают, что УПЦ МП должна оставаться частью РПЦ.

Меньшее количество таких - в южных (9,5%), центральных (8,2%) и западных (0,6%) областях.

Сообщается, что общенациональное социологическое исследование проводилось при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.



Как сообщалось, 19 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

17 апреля президент Петр Порошенко сообщил лидерам парламентских фракций, что обратится к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

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