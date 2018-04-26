На Банковій обіцяють не допустити провокацій щодо автокефалії УПЦ

Україна наразі знаходиться дуже близько від надання автокефалії православній церкві, але важливо не допустити жодних провокацій і спроб зірвати цей процес.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Ростислав Павленко під час круглого столу в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Ми знаходимося на досить близькому наближенні до того, що томос про автокефалію буде надано, однак має пройти ще ціла низка канонічних процесів, тож залишаємося дуже пильними і дуже уважними", – наголосив він.

"Тим більше, що дуже важливим тут є недопущення жодних провокацій, жодних спроб зірвати цей процес, показати у невигідному стані Україну, її державні, церковні чи міжцерковні відносини", – сказав Павленко.

Водночас він запевнив, що держава у межах повноважень усіх її органів зробить усе можливе для недопущення будь-яких спроб провокувати, розпалювати конфлікти, намагатися спекулювати на питанні автокефалії.

Заступник глави АП пообіцяв, що влада ніколи не порушуватиме питання про створення так званої "державної церкви" та забезпечуватиме рівне ставлення до всіх церков і релігійних організацій.

За його словами, надання Українській православній церкві автокефалії підтримують мільйони українців.

Як повідомлялось, за даними опитування, проведеного Центром Разумкова в березні, чверть українців вважають, що православним церквам слід об'єднатися в єдину і домагатися незалежності.

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

16 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила звернення до вселенського патріарха із проханням надати автокефалію Православній церкві в Україні.

Вказуючи на агресію з боку Росії, нардепи просили його визнати нечинним акт від 1686 року і скликати Всеукраїнський об’єднавчий Собор, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав українське православ’я.

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