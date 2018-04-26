На Банковой обещают не допустить провокаций в отношении автокефалии УПЦ

Украина сейчас находится очень близко от предоставления автокефалии православной церкви, но важно не допустить никаких провокаций и попыток сорвать этот процесс.



Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко во время круглого стола в Киеве, сообщает "Укринформ".



"Мы довольно близко приблизились к тому, что томос об автокефалии будет предоставлен, однако должен пройти еще целый ряд канонических процессов, поэтому остаемся очень бдительными и очень внимательными", - подчеркнул он.



"Тем более, что очень важным здесь является недопущение никаких провокаций, никаких попыток сорвать этот процесс, показать в невыгодном положении Украину, ее государственные, церковные или межцерковные отношения", – сказал Павленко.



В то же время он заверил, что государство в пределах полномочий всех его органов сделает все возможное для недопущения любых попыток провоцировать, разжигать конфликты, пытаться спекулировать на вопросе автокефалии.



Заместитель главы АП пообещал, что власть никогда не будет поднимать вопрос о создании так называемой "государственной церкви" и будет обеспечивать равное отношение ко всем церквям и религиозным организациям.



По его словам, предоставление Украинской православной церкви автокефалии поддерживают миллионы украинцев.



Как сообщалось, по данным опроса, проведенного Центром Разумкова в марте, четверть украинцев считают, что православным церквям следует объединиться в единую и добиваться независимости.

Как сообщалось, 19 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви в Украине.



Указывая на агрессию со стороны России, нардепы просили его признать недействительным акт от 1686 года и созвать Всеукраинский объединительный Собор, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие.

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