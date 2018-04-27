Манафорт не знав, що республіканці прибрали з програми озброєння для України – доповідь

Колишній політтехнолог "Партії регіонів" і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не знав, що Республіканська партія США виключила із своєї програми у 2016 році озброєння для України.

Про це йдеться в оприлюдненій доповіді Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США.

"З огляду на попередню роботу Манафорта в Україні, якщо б зміни щодо України були на користь російському урядові, то, мабуть, Манафорт про них би знав. Однак, дані кампанії, поширені Комітетом показують, що Манафорт не мав ніякої ролі або інформації про зміну політики", - зазначається у документі.

30 липня 2016 року Манафорт відправив електронного листа, поставивши у копію Ріка Гейтса (діловий партнер Манафорта – УП) до Ріка Дірборна (головного помічника Трампа – УП).

"Я бачу, що відбулась зміна у програмі, через яку прибрали озброєння для України. Я нічого не знаю про цю зміну. Хто наполягав на ній та чого її проштовхнули?", - цитується лист Манафорта у доповіді.

У відповідь, Дірборн розробив меморандум, датований 1 серпням 2016 року. У ньому він описав серію подій, які сталися між 10 та 12 липням 2016 року. Дірборн додав до документу серію політичних заяв Трампа, зібраних Дж. Д. Гордоном (співробітник Пентагону, який займається питаннями нацбезпеки США - УП), зокрема від 31 березня 2016 року стосовно зустрічі з нацбезпеки, яка стала основою для відповідних змін.

"Надані Гордоном дані дають зрозуміти, що зміну ініціювали співробітники кампанії на з'їзді, а не Манафорт чи старші посадовці", - підсумовують у звіті.

У липні 2016-го року під час партійного з'їзду з програми Республіканської партії США виключили пункт про озброєння України. Це наводили як доказ проросійського впливу на Республіканську партію з того часу, як Манафорт долучився до виборчого штабу Трампа.

В цій же самій доповіді Конгрес США не знайшов свідчень змови між штабом Трампа і Росією.

Нагадаємо, екс-політтехнолог Віктора Януковича і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт є центральною фігурою у розслідуванні спецрадника ФБР Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією. Почасти - через багато зв'язків Манафорта з росіянами і його роботи з Януковичем.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.