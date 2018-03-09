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Біля суду в Манафорта жбурнули російський прапор і назвали зрадником

П'ятниця, 9 березня 2018, 06:20

Колишній політтехнолог "Партії регіонів" і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не визнав себе винним за новим обвинуваченням у шахрайстві.

Про це повідомляє NBCnews.

На засіданні окружного суду в Олександрії щодо другого звинувачення, висунутого проти нього спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, Манафорт провину не визнав, суддя залишив його під домашнім арештом і зобов’язав носити електронний браслет. Розгляд справи призначено на липень.

Коли Манафорт пішов з суду, один із протестувальників жбурнув у нього російський прапор і прокричав: "Зрадник! Покажи нам свій браслет".

Як повідомлялось, Манафорт не визнав себе винним за попереднім висновком розслідування втручання Росії у вибори в США і постане перед судом у цій справі у вересні.

Манафорту висунуто звинувачення, які стосуються відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайства, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

Як повідомляє The Washington Post, з Гейтса мають намір зняти звинувачення в податкових і банківських шахрайствах. Цей крок був частиною угоди Гейтса про визнання себе винним.

Як повідомлялося, Манафорт 17 разів приїжджав в Україну в 2014 і 2015 роках для роботи на виборах. Він, як стверджується, порадив "Партії регіонів" перейменуватися в - "Опозиційний блок".

Крім того, спецпрокурор ФБР Мюллер подав новий обвинувальний акт, який стверджує, що Манафорт в 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортСША
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