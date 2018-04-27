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Манафорт не знал, что республиканцы убрали из программы вооружение для Украины - доклад

Пятница, 27 апреля 2018, 20:40
Манафорт не знал, что республиканцы убрали из программы вооружение для Украины - доклад

Бывший политтехнолог "Партии регионов" и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не знал, что Республиканская партия США исключила из своей программы в 2016 году вооружение для Украины.

Об этом говорится в обнародованном докладе Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США.

"Учитывая предыдущую работу Манафорта в Украине, если бы изменения относительно Украины были в пользу российскому правительству, то, пожалуй, Манафорт о них бы знал. Однако, данные кампании, распространенные Комитетом показывают, что Манафорт не имел никакой роли или информации об изменении политики", - отмечается в документе.

30 июля 2016 года Манафорт отправил электронное письмо, поставив в копию Рика Гейтса (деловой партнер Манафорта - УП) к Рику Дирборну (главный помощника Трампа - УП).

"Я вижу, что произошла смена в программе, по которой убрали вооружение для Украины. Я ничего не знаю об этом изменении. Кто настаивал на нем и чего ее протолкнули?", - цитируется письмо Манафорта в докладе.

В ответ Дирборн разработал меморандум, датированный 1 августа 2016 года. В нем он описал серию событий, которые произошли между 10 и 12 июля 2016 года. Дирборн добавил к документу серию политических заявлений Трампа, собранных Дж. Д. Гордоном (сотрудник Пентагона, занимается вопросами нацбезопасности США - УП), в частности от 31 марта 2016 года относительно встречи с нацбезопасности, которая стала основой для соответствующих изменений.

"Предоставленные Гордоном данные дают понять, что изменение инициировали сотрудники кампании на съезде, а не Манафорт или старшие должностные лица", - заключают в отчете.

В июле 2016 года во время партийного съезда из программы Республиканской партии США исключили пункт о вооружении Украины. Это приводили в доказательство пророссийского влияния на Республиканскую партию с тех пор, как Манафорт присоединился к избирательному штабу Трампа.

В этом же самом докладе Конгресс США не нашел свидетельств сговора между штабом Трампа и Россией.

Напомним, экс-политтехнолог Виктора Януковича и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт является центральной фигурой в расследовании спецсоветника ФБР Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией - отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации. 

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. 

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Мария Думанская, УП
Темы: Пол МанафортСШАТрампУкраинаоружие
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