Пожежа у "Вікторії": справу щодо екс-заступниці Труханова передали до суду

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-заступника Одеського мера Зінаїди Цвірінько у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія".

Про це у ході брифінгу повідомив прокурор Одещини Олег Жученко, інформує в суботу прес-служба прокуратури Одещини.

За словами Жученка, обвинувальний акт було направлено до суду 27 квітня.

Цвірінько обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, неналежне виконання своїх службових обов'язків та несумлінне ставлення до них заступником голови міськради призвело до трагічних подій у позашкільному закладі "Вікторія".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі прокуратури Одещини.

У прокуратурі нагадали, що на розгляді у суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора дитячого табору, колишнього керівника Київського райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та інспектора цього райвідділу ДСНС.

Як повідомлялося, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля.

В результаті пожежі загинуло троє дітей.

Слідство щодо пожежі тривало одразу по кількох напрямах і по шістьох кримінальних провадженнях. Зокрема кримінальне провадження було відкрите щодо екс-заступника міського голови Одеси Зінаїди Цвірінько.

Сама Цвірінько після пожежі пішла з посади заступника міського голови за власним бажанням.

1 березня прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно відстороненого директора табору Петроса Саркісяна.

24 квітня виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.