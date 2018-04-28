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Пожар в "Виктории": дело экс-зама Труханова передали в суд

Суббота, 28 апреля 2018, 20:28
Зинаида Цвиринько
dumskaya.net

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя Одесского мэра Зинаиды Цвиринько в связи с пожаром в детском лагере "Виктория".

Об этом в ходе брифинга сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По словам Жученко, обвинительный акт был направлен в суд 27 апреля.

Цвиринько обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и недобросовестное отношение к ним заместителем председателя горсовета привело к трагическим событиям во внешкольном учреждении "Виктория".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи прокуратуры Одесской области.

В прокуратуре напомнили, что на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора детского лагеря, бывшего руководителя Киевского райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и инспектора этого райотдела ГСЧС.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате пожара погибли трое детей.

Следствие в отношение пожара шло сразу по нескольким направлениям и по шести уголовных производствах. В частности, уголовное производство было открыто в отношении экс-заместителя городского главы Одессы Зинаиды Цвиринько. Ее прокуратура подозревает в приведшей к трагедии халатности.

1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении отстраненного директора лагеря Петроса Саркисяна.

24 апреля воспитательницу детского лагеря "Виктория", Наталью Цокур (Янчук), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, арестовали сроком на три года с отсрочкой на два года.

Украинская правда
Темы: Одессапрокуратурасудпожар
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