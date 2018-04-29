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Вдова Вороненкова заявляє про постійні погрози з Росії

Неділя, 29 квітня 2018, 00:11

Вдова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, колишній депутат Марія Максакова заявляє, що їй періодично надходять погрози з Росії.

Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання, чи надходять їй зараз погрози з РФ.

"Вони періодично (надходять – ред.). Як тільки я щось скажу в черговий раз неприємне, то вони відразу – весь Messenger покривається відразу цими усіма (погрозами – ред.). Як тільки трішки спокійніше – менше, але все одно йдуть", - заявила Максакова.

Вона також розповіла, що після вбивства Вороненкова її колишній цивільний чоловік Володимир Тюрін, який підозрюється в організації вбивства, написав їй смс.

За словами Максакової, українські слідчі розуміли, що якщо вона підтримує версію слідства щодо вбивства чоловіка, вона також ризикує.

"Я казала: напевне, так, ви маєте рацію, що це ризик, але взагалі у мене вбили чоловіка! І отримую після цього смс... "Час такий короткий"", - розповіла вона, уточнивши, що це був смс від Тюріна.

Також, за словами Максакової, він писав їй: "Не бісися", "Знаєш – живи", "А взагалі тебе і твою дитину ми раді прийняти".

Вона також розповіла, що перед цим їй намагалися писати люди від Тюріна, але вона їх "заблокувала".

Як відомо, правоохоронні органи України оголосили в розшук російського "злодія в законі" Володимира Тюріна, який підозрюється в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Восени 2017 року Генеральна прокуратура спрямувала до Росії запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих дій з Тюріним, якого підозрюють в організації вбивства Вороненкова.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

Українська правда

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Теми: ВороненковРосія
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