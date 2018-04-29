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Вдова Вороненкова заявляет о постоянных угрозах из России

Воскресенье, 29 апреля 2018, 00:11

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, бывший депутат Мария Максакова заявляет, что ей периодически поступают угрозы из России.

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, поступают ли ей сейчас угрозы из РФ.

"Они периодически (поступают - ред.). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу этими всеми (угрозами - ред.). Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - заявила Максакова.

Она также рассказала, что после убийства Вороненкова ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, который подозревается в организации убийства, написал ей смс.

По словам Максаковой, украинские следователи понимали, что если она поддерживает версию следствия относительно убийства мужа, она также рискует.

"Я говорила: наверное, да, вы правы, что это риск, но вообще у меня убили мужа! И получаю после этого смс... "Время такое короткое"", - рассказала она, уточнив, что это был смс от Тюрина.

Также, по словам Максаковой, он писал ей: "Не бесись", "Знаешь - живи", "А вообще тебя и твоего ребенка мы рады принять".

Она также рассказала, что перед этим ей пытались писать люди от Тюрина, но она их "заблокировала".

Как известно, правоохранительные органы Украины объявили в розыск российского "вора в законе" Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Осенью 2017 года Генеральная прокуратура направила в Россию запрос об оказании международной правовой помощи по проведению следственных действий с Тюриным, которого подозревают в организации убийства Вороненкова.

Мотивом убийства Вороненкова, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

Украинская правда

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Темы: ВороненковРосcия
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