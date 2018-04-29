Порошенко доручив МЗС і Мінтрансу допомогти українцям у Єгипті

Президент Петро Порошенко доручив МЗС проконтролювати захист прав українських громадян, які очікують на виліт із Єгипту.

Про це повідомив у неділю ввечері прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Ще в неділю вранці президент доручив МЗС та міністру закордонних справ, який зараз перебуває у Єгипті, проконтролювати захист прав українських громадян, які змушені чекати після відпочинку в цій країні, в тому числі сприяти їх безкоштовному розміщенню в готелях", - зазначив він.

Президент також доручив Мінтрансу зробити всі необхідні кроки для найшвидшого повернення українців, зокрема вирівняти графік польотів туроператорів з Єгипту.

Разом з тим, міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter написав: "На доручення президента цілодобово працюємо, щоб допомогти нашим громадянам вилетіти з відпочинку в Єгипті. Сприяємо розміщенню та поновленню графіку авіарейсів".

На доручення Президента цілодобово працюємо, щоб допомогти нашим громадянам вилетіти з відпочинку в Єгипті. Сприяємо розміщенню та поновленню графіку авіарейсів. Вважаю, що наші туроператори мають на майбутнє зробити висновки з ситуації, що склалася. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 29, 2018

"Вважаю, що наші туроператори мають на майбутнє зробити висновки з ситуації, що склалася", - додав Клімкін.

Як повідомлялося, українські туристи з 27 квітня не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до України. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти.

У суботу ввечері частина українських туристів, які не змогли вилетіти з Єгипту у п'ятницю, вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова та до Києва.

У неділю начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що, за повідомленням туроператора, українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту через відсутність літаків, виліт планується на 30 квітня.