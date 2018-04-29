Порошенко поручил МИД и Минтрансу помочь украинцам в ​​Египте

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 23:36

Президент Петр Порошенко поручил МИД проконтролировать защиту прав украинских граждан, ожидающих вылета из Египта.

Об этом сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Еще в воскресенье утром президент поручил МИД и министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатному размещению в гостиницах", - отметил он.

Президент также поручил Минтрансу предпринять все необходимые шаги для скорейшего возвращения украинцев в частности выровнять график полетов туроператоров из Египта.

Вместе с тем, министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Twitter написал: "По поручению президента круглосуточно работаем, чтобы помочь нашим гражданам вылететь с отдыха в Египте. Оказываем содействие размещению и обновлению графику авиарейсов".

"Считаю, что наши туроператоры должны на будущее сделать выводы из сложившейся ситуации", - добавил Климкин.

Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

В воскресенье начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании сообщил, что украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.

Украинская правда
Темы: Египет Порошенко Климкин туристы
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