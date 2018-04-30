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У Москві тисячі людей мітингують на підтримку Telegram

Понеділок, 30 квітня 2018, 15:00
У Москві тисячі людей мітингують на підтримку Telegram
Фото - Є.Разумний, Ведомости

У Москві на мітинг на підтримку месенджера Telegram, що проходить на проспекті Сахарова, прийшли близько 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на активістів.

На мітинг прийшов опозиціонер Олексій Навальний. Політик заявив, що через співробітників поліції йому вдалося не відразу потрапити на майданчик, де проходить акція.

У той же час, "Новая газета" повідомляє, що, за останніми даними "Білого лічильника", на акцію пройшли понад 7 тисяч осіб.

На рамках зупиняють людей з плакатами FuckRKN, забирають прапори на підтримку фемінізму (оскільки "вони не відповідає тематиці"), учасники також говорять, що забирають плакати про президента Росії Володимира Путіна.

Учасники мітингу тримають плакати з написами: "Спасибі, RKN, тепер я знаю, що таке VPN, Tor, Proxy", "RKN and Zharov watching you", багато картинок з "Big brother", "Інтернет належить нам, а не фсбшному майору". Багато протестувальників принесли великі сконструйовані літаки з ватману.

 
Новая газета

Мітинг протесту проти заборони в Росії месенджера Telegram організували активісти Лібертаріанської партії Росії. Мітинг підтримав засновник Telegram Павло Дуров.

Влада Москви погодила акцію за участю п'яти тисяч осіб. 

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.

27 квітня Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених сайтів IP-адреси, які належать Facebook, Twitter, та найбільшим російським інтернет-компаніям - "Яндексу", "ВКонтакте" і "Однокласникам".

Російський інтернет-омбудсмен Дмитро Марінічев заявив, що "боротьба з Telegram триватиме вічно", оскільки месенджен заблокувати за допомогою блокування IP-адрес неможливо. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяінтернет
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