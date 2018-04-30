У Москві тисячі людей мітингують на підтримку Telegram

У Москві на мітинг на підтримку месенджера Telegram, що проходить на проспекті Сахарова, прийшли близько 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на активістів.

На мітинг прийшов опозиціонер Олексій Навальний. Політик заявив, що через співробітників поліції йому вдалося не відразу потрапити на майданчик, де проходить акція.

У той же час, "Новая газета" повідомляє, що, за останніми даними "Білого лічильника", на акцію пройшли понад 7 тисяч осіб.

На рамках зупиняють людей з плакатами FuckRKN, забирають прапори на підтримку фемінізму (оскільки "вони не відповідає тематиці"), учасники також говорять, що забирають плакати про президента Росії Володимира Путіна.

К 14:45 на территорию митинга за #Telegram на Ак. Сахарова в Москве прошли 8,7 тыс. участников.

Плотность за рамками постепенно уменьшается. Но пропускают все равно недостаточно быстро. pic.twitter.com/KolYuRxVK1 — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) April 30, 2018

Учасники мітингу тримають плакати з написами: "Спасибі, RKN, тепер я знаю, що таке VPN, Tor, Proxy", "RKN and Zharov watching you", багато картинок з "Big brother", "Інтернет належить нам, а не фсбшному майору". Багато протестувальників принесли великі сконструйовані літаки з ватману.

Новая газета

Мітинг протесту проти заборони в Росії месенджера Telegram організували активісти Лібертаріанської партії Росії. Мітинг підтримав засновник Telegram Павло Дуров.

Влада Москви погодила акцію за участю п'яти тисяч чоловік.

Приводом для акції стали дії Роскомнагляду, який з 16 квітня блокує Telegram через відмову засновника месенджера Павла Дурова надати ФСБ ключі для шифрування листування користувачів.