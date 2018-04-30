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В Москве тысячи человек митингуют в поддержку Telegram

Понедельник, 30 апреля 2018, 15:00
В Москве тысячи человек митингуют в поддержку Telegram
Фото - Е.Разумный, Ведомости

В Москве на митинг в поддержку мессенджера Telegram, который проходит на проспекте Сахарова, пришли около 5 тысяч человек.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на активистов.

На митинг пришел оппозиционер Алексей Навальный. Политик заявил, что из-за сотрудников полиции ему удалось не сразу попасть на площадку, где проходит акция.

В то же время, "Новая газета" сообщает, что, по последним данным "Белого счетчика", на акцию прошли более 7 тысяч человек.

На рамках останавливают людей с плакатами FuckRKN, забирают флаги в поддержку феминизма (так как "они не соответствует тематике"), участники также говорят, что забирают плакаты про президента России Владимира Путина.

Участники митинга держат плакаты с надписями: "Спасибо, RKN, теперь я знаю, что такое VPN, Tor, Proxy", "RKN and Zharov watching you", много картинок из "Big brother", "Интернет принадлежит нам, а не фсбшному майору". Многие протестующие принесли большие сконструированные самолеты из ватмана.

 
Новая газета

Митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram организовали активисты Либертарианской партии России. Митинг поддержал основатель Telegram Павел Дуров.

Власти Москвы согласовали акцию с участием пяти тысяч человек.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, и крупнейшим российским интернет-компаниям - "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам". 

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что "борьба с Telegram будет длиться вечно", поскольку месенджер заблокировать с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияинтернет
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