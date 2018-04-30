В Москве тысячи человек митингуют в поддержку Telegram

2315 просмотров
Понедельник, 30 апреля 2018, 15:00

В Москве на митинг в поддержку мессенджера Telegram, который проходит на проспекте Сахарова, пришли около 5 тысяч человек.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на активистов.

На митинг пришел оппозиционер Алексей Навальный. Политик заявил, что из-за сотрудников полиции ему удалось не сразу попасть на площадку, где проходит акция.

В то же время, "Новая газета" сообщает, что, по последним данным "Белого счетчика", на акцию прошли более 7 тысяч человек.

На рамках останавливают людей с плакатами FuckRKN, забирают флаги в поддержку феминизма (так как "они не соответствует тематике"), участники также говорят, что забирают плакаты про президента России Владимира Путина.

Участники митинга держат плакаты с надписями: "Спасибо, RKN, теперь я знаю, что такое VPN, Tor, Proxy", "RKN and Zharov watching you", много картинок из "Big brother", "Интернет принадлежит нам, а не фсбшному майору". Многие протестующие принесли большие сконструированные самолеты из ватмана.

 
Новая газета

Митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram организовали активисты Либертарианской партии России. Митинг поддержал основатель Telegram Павел Дуров.

Власти Москвы согласовали акцию с участием пяти тысяч человек.

Поводом для акции стали действия Роскомнадзора, который с 16 апреля блокирует Telegram из-за отказа основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для шифрования переписки пользователей.

Темы: Росcия интернет
powered by lun.ua
По теме
Каждый четвертый россиянин не знает о новых санкциях США 30 апреля 2018, 01:48
Дуров зовет москвичей на митинг против блокировки Telegram 29 апреля 2018, 22:37
Украинцу Грибу в РФ продлили арест еще на 2 месяца 29 апреля 2018, 17:45
Все новости
Главные новости
Порошенко закончил АТО и начал операцию Объединенных сил
ОПЗ прекращает работу из-за приостановки подачи газа
Задержанный в Крыму Абдуллаев в критическом состоянии - МИД
КИУ: выборы в ОТО 29 апреля – самые грязные с 2015 года
Все новости