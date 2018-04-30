Порошенко подтвердил: Javelin'ы уже в Украине

Президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

Об этом глава государства сообщил вечером 30 апреля.

"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что в Украине "продолжают работать над укреплением оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии".

При этом глава государства поблагодарил за решение о предоставлении вооружения президента США Дональда Трампа: "Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример".

"Рассчитываю на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран G7: цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти", - подчеркнул он.