Порошенко подтвердил: Javelin'ы уже в Украине

Президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

Об этом глава государства сообщил вечером 30 апреля.

"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что в Украине "продолжают работать над укреплением оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии".

При этом глава государства поблагодарил за решение о предоставлении вооружения президента США Дональда Трампа: "Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример".

"Рассчитываю на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран G7: цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти", - подчеркнул он.

Ранее чиновник из Госдепартамента США подтвердил, что Штаты уже поставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin.

23 декабря 2017 года в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В Кремле в ответ на решение США пригрозили кровопролитием на Донбассе.

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.